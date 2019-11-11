«Нужно добиваться, чтобы зашевелились»: В Керчи недовольны затягиванием сдачи миниатюры Крымского моста

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-11T10:55:22+03:00

Арт-объект хотели открыть 30 октября, а теперь завели речь о Новом годе

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В Керчи устанавливают арт-объект в виде Крымского мост, о чем сообщил мэр города Сергей Бороздин. Но жители города недовольны тем, что сроки сдачи затягиваются.

- На плакате-«визитке» написано, что закончат работы 30 октября, сейчас уже ноябрь, - такой пост появился в соцсети.

Арт-объект украсит Комсомольский парк. Фото: ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ/VK

Автор сообщает, что позвонил подрядчику Мойсову Николаю Петровичу и поинтересовался: - Где мост?

Главный по арт-объекту ответил, что открытие возможно произойдет перед Новым годом - 31 декабря.

- Я предлагаю всем и каждому звонить этому порядочному человеку и узнавать за стройку! – резюмирует активист. – Нужно добиваться, чтобы зашевелились!

Пользователи развернули настоящую дискуссию. Большинство считает, что у города нет нужды в новой достопримечательности, поскольку много злободневных нерешенных проблем - "Дороги убитые, водопровод везде течет, канализации тоже – на нижнем Солнечном постоянно воняет; "А мы все просим дорогу к детскому садику № 52 и простые скамейки в Приморский парк, хотя бы одну детскую площадку туда же".

ИСТОЧНИК KP.RU