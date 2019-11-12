2019-11-12T04:44:24+03:00
Общество

В Симферополе 12 ноября частично отключат свет

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадает с 8 утра до 5 вечера.Свет пропадает с 8 утра до 5 вечера.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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12 ноября, во вторник в отдельных районах столицы Республики Крым исчезнет свет.

Электричество отключат из-за ремонтных работ различной оснастки для передачи тока. Света не будет с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе пропадет электричество:

улица Большевистская, 7-13 (нечет), 24, 26, 28/9

улица Октябрьская, 5, 9, 15, 22/3

улица Одесская, 3а, 4, 12, 13-17 (нечет)

улица Пролетарская, 8, 11-17 (нечет), 12, 12а

улица Кавказская, 3, 5, 8, 8/1

переулок Керченский, 1-6

улица Ремесленная, 2-6, 8

улица Володарского, 4

улица Курчатова, 2-18 (чет), 11-19 (нечет)

улица Таврическая, 1/11, 2/13

улица Петропавловская, 9

улица Вилар, 10-54(чет), 54/57, 19-61 (нечет)

улица Садовая, 94-102 (чет), 97-103/9 (нечет)

Напоминаем, что в Симферополе 12 и 13 ноября будет частично прекращена подача воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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