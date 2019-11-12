В Симферополе 12 ноября частично отключат свет
12 ноября, во вторник в отдельных районах столицы Республики Крым исчезнет свет.
Электричество отключат из-за ремонтных работ различной оснастки для передачи тока. Света не будет с 8.00 до 17.00.
Где в Симферополе пропадет электричество:
улица Большевистская, 7-13 (нечет), 24, 26, 28/9
улица Октябрьская, 5, 9, 15, 22/3
улица Одесская, 3а, 4, 12, 13-17 (нечет)
улица Пролетарская, 8, 11-17 (нечет), 12, 12а
улица Кавказская, 3, 5, 8, 8/1
переулок Керченский, 1-6
улица Ремесленная, 2-6, 8
улица Володарского, 4
улица Курчатова, 2-18 (чет), 11-19 (нечет)
улица Таврическая, 1/11, 2/13
улица Петропавловская, 9
улица Вилар, 10-54(чет), 54/57, 19-61 (нечет)
улица Садовая, 94-102 (чет), 97-103/9 (нечет)
Напоминаем, что в Симферополе 12 и 13 ноября будет частично прекращена подача воды.
ИСТОЧНИК KP.RU