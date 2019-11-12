В Крыму запасов воды хватит до марта

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-12T13:52:54+03:00

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На территории Республики Крым хозяйничает засуха: хороших дождей нет с середины августа. Озимые посеяли в сухую землю, мелеют водохранилища.

Специалисты же считают, что пока нет причин говорит об апокалипсисе.

- До марта регион обеспечен водой, - сообщил Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Республики Крым. – Нет и речи об ограничении водоснабжения.

Водохранилища, которые являются основными поставщиками влаги в водопроводную систему, в основном наполняются в прохладное время года. Снежную зиму – никто не отменял, поэтому можно надеяться, что ситуация к весне измениться в лучшую сторону.

Напоминаем, что в эти выходные в Симферополе был установлен температурный рекорд: столбик термометра поднялся до 27 градусов! На полуостров вернулось лето, в ближайшие дни столбик термометра днем не опустится ниже +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU