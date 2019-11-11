Водохранилищам Крыма снова грозит обмеление из-за теплой и сухой осени

На полуострове установилась необычно теплая погода: на улице не осень, а лето. Ноябрь удивил и порадовал температурным рекордом.

ЕЩЕ НЕДЕЛЮ БУДЕТ ЛЕТО

В это воскресенье, 10 ноября, в Симферополе столбик термометра поднялся до 27 градусов.

- Это абсолютный максимум, в истории еще не было такого наблюдения, - рассказывает КП-Крым Татьяна Любецкая, начальник Крымского гидрометцентра.

Людям такие показатели пришлись по душе: убрали в шкафы куртки, достали босоножки и купальники. На Южном берегу водичка +17 градусов. Соцсети тут же заполнились фотографиями отважных «моржей». А синоптики обещают, что тепло продержится еще, как минимум неделю

- На ближайшие дни температура воздуха ночью составит 7-12 градуса, днем 19-24 градуса. Ветер юго-восточный, осадков не предвидеться, - сообщили КП-Крым в местном управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Такая картина будет наблюдаться до 20-тых чисел ноября, потом появится вероятность дождей.

ОСТАНЕМСЯ БЕЗ УРОЖАЯ

Оказалось, что специалисты ждут дождей, как манну небесную: на полуострове возник острый дефицит воды, даже несмотря на то, что летом небесная канцелярия перевыполнила план по осадкам.

- В этом году осень засушливая: с середины августа и по сегодня дождей выпало меньше нормы, - отмечают синоптики. - Три месяца, слабые недостаточные осадки – всего 50% от среднегодовой нормы.

В итоге запасов влаги в почве на всем полуострове - меньше нормы. Показатели плохие или удовлетворительные. Земля просто-напросто сухая.

- Содержание влаги в земле недостаточно для нормального развития растений. В первую очередь это отразится на озимых, затронет и корневую систему плодовых деревьев, - говорят синоптики. - Зима, возможно, все исправит. И весна тоже может внести свою лепту в запасы влаги.

Напоминаем, что в Крыму первый снег выпал 31 октября. Соцсети крымских пабликов заполонили фотографии и видео симпатичных, но холодных снежинок, которые быстро растаяли без следа.

ВОДОХРАНИЛИЩА ОБМЕЛЕЛИ

Но вода нужна не только для урожая пшеницы, яблок и черешни, но и для нужд населения. На полуострове из-под кранов, в основном, льется вода из водохранилищ.

- Уровень водохранилищ чуть меньше средних многолетних показателей, но не на много, - сообщили КП-Крым в ГБУ РК «Крыммелиоводхоз». - Поэтому говорить о катастрофе и критических цифрах пока нельзя. Все дело могут поправить обильные осадки в декабре.

Специалисты отмечают, что водохранилища подпитываются за счет рек, которые идут с гор, где берут силу в карстовых источниках. Основное время наполнения - с ноября по март.

Сегодня пересохшей оказалась река Альма. Она снабжает Партизанское водохранилище, воду из которого получают симферопольцы. Также нет воды в реке Черной, которая наполняет Чернореченское водохранилище и обеспечивает влагой жителей Севастополя. Истощены и другие реки - Коккозка, Кача, Бельбек. Аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах.

В итоге сегодня в Симферопольском водохранилище меньше половины воды, Аянское водохранилище пересохло до 14 %. В Белогорском - менее 15%. Менее 30% объема в Счастливненском водохранилище, а в Загорском - около 50%.

КСТАТИ

Несмотря, на засушливое лето любители «тихой охоты» не остались без трофеев - грибы на полуострове есть, пускай и не так уж и много.

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