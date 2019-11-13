2019-11-13T14:28:56+03:00
Происшествия

«Роют ямы под каждым деревом»: Жители Симферополя жалуются на «закладки» с наркотиками в парках

Наркоманы делают вид, что участвуют в квесте
Галина КОВАЛЕНКО
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Под липами и кленами что-то ищут. Фото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VKПод липами и кленами что-то ищут. Фото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK
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Крымчанам не дают спокойно отдыхать наркоманы, которые ищут «закладки» в зеленых зонах. Возмущенные жители столицы региона даже выложили в соцсети фотографии лесополоса близ улицы Залесской, где видно под деревьями что-то очень старательно искали.

- Наркоманы Симферополя озверели, остервенели и осатанели, - гласит пост в паблике. - До корней разрывают ямы под каждым деревом в Залесском парке. Они уже никого не боятся. Увидев нас, ставят перед фактом - мы вас побеспокоим, у нас тут квест.

Автор поста обратился к властям:

- Соберите нариков, пусть они поля вспахивают, рыхлят!

Злободневная тема задела пользователей соцсетей за живое. Они начали активно начали делиться мнениями в комментариях, давать советы и даже шутить: «Кто хочет побегать по парку в боксерских перчатках? Так сказать, побыть санитаром леса?», «Видимо, новый квест: завали дерево и найди «закладку»; «Надо не сюда писать, а сразу же звонить в полицию, чтоб успели задержать».

В этом году полиция привлекла к ответственности уже 300 наркосбытчиков в Крыму. У них изъяли аж 85 кило наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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