Деревянный храм украинских раскольников в Евпатории снесут по решению суда

14 Нояб. 17:04 2019-11-14T17:06:32+03:00

Деревянный храм без документов построили "под шумок" Евромайдана Фото: София ЯКУБОВА

Никаких документов на здание у церковников нет

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Деревянный храм-самострой украинских раскольников в Евпатории снесут. Такое решение принял Евпаторийский городской суд по иску от горадминистрации.

- Шестого ноября суд вынес заочное решение: в течение одного месяца обязать ответчиков - общину во имя Пречистого образа Божией Матери «Неопалимая купина» и Управление крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата - солидарно провести работы по демонтажу здания. Решение в силу пока не вступило, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Евпаторийского городского суда.

Крошечную церквушку построили священнослужители УПЦ КП еще в 2013 году во дворе между многоэтажными домами по улице Интернациональной безо всяких разрешительных документов и прав на землю.

Еще летом 2019 года управление муниципального контроля администрации Евпатории выдало церковникам предписание освободить земельный участок и демонтировать здание, либо срочно оформить документы. Требование священнослужители проигнорировали, поэтому власти и подали иск в суд.

Кроме того, суд в Калуге оставил в силе решение крымских коллег и обязал УПЦ КП вернуть государству здание, где ранее располагался кафедральный собор раскольнической церкви.

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ИСТОЧНИК KP.RU