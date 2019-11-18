В Крыму ожидается похолодание и штормовой ветер
На Крымском полуострове в ближайшие два дня значительно похолодает.
- Относительно теплая погода продержится еще пару дней, а с 20 ноября начнется похолодание, - сообщили КП-Крым в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Столбик опуститься вниз на 8-10 градусов. Днем будет + 7…12 °, ночью и вовсе заморозки до – 3 ° в степных и предгорных районах полуострова. На побережье чуть теплее + 4…6°. Похолодание будет идти в паре со штормовым северо-восточным ветром до 23 м/c.
Известна и причина такой неуютной погоды: Крымский полуостров попал под влияние арктического антициклона.
Выходные температурный фон мало изменится по сравнению с будними днями.
А вот дождей, которые так нужны полуострову, пока еще не предвидится.
- 22 ноября возможны осадки, но незначительные, - отмечают крымские синоптики. метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU