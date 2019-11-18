2019-11-18T18:01:42+03:00
Общество

В Крыму ожидается похолодание и штормовой ветер

Столбик термометра скоро резко поползет вниз
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму станет прохладнее, но пейзажи по-прежнему будут радовать глаза.В Крыму станет прохладнее, но пейзажи по-прежнему будут радовать глаза.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Крымском полуострове в ближайшие два дня значительно похолодает.

- Относительно теплая погода продержится еще пару дней, а с 20 ноября начнется похолодание, - сообщили КП-Крым в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Столбик опуститься вниз на 8-10 градусов. Днем будет + 7…12 °, ночью и вовсе заморозки до – 3 ° в степных и предгорных районах полуострова. На побережье чуть теплее + 4…6°. Похолодание будет идти в паре со штормовым северо-восточным ветром до 23 м/c.

Известна и причина такой неуютной погоды: Крымский полуостров попал под влияние арктического антициклона.

Выходные температурный фон мало изменится по сравнению с будними днями.

А вот дождей, которые так нужны полуострову, пока еще не предвидится.

- 22 ноября возможны осадки, но незначительные, - отмечают крымские синоптики. метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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