ДТП в Симферополе: За сбитую собаку водителя на год лишили прав
В Симферополе водителя, которого сбил бездомного пса на год лишили водительских прав. Такое решение принял суд. Водителя смогли наказать, благодаря шумихе, что была поднята в соцсети. - 13 ноября на проспекте Победы, 41 сбита вот собачка, - такой пост появился в одном из пабликов.
На фотографии симпатичный щенок белого окраса.
Водителя иномарки лишили прав. Фото: Светлана Миколайчук
Водитель не стал оказывать помощь пострадавшему. И несчастное животное отвезли в ветеринарный госпиталь добрые люди. И сейчас жители Симферополя собирают деньги на лечение щенка, которому приблизительно три месяца. - У малышки сломан таз, - сообщают волонтеры.
Напоминаем, что в Крыму очень трепетно относятся к животным. Яркий пример - Стив из Ялты, которому смастерили инвалидную коляску, чтобы парализованный пес мог передвигаться по городу.
Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU