ДТП в Симферополе: За сбитую собаку водителя на год лишили прав

18 Нояб. 19:47 2019-11-18T20:39:54+03:00

Автолюбитель скрылся с места аварии, но его нашли и наказали [фото]

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В Симферополе водителя, которого сбил бездомного пса на год лишили водительских прав. Такое решение принял суд. Водителя смогли наказать, благодаря шумихе, что была поднята в соцсети. - 13 ноября на проспекте Победы, 41 сбита вот собачка, - такой пост появился в одном из пабликов.

На фотографии симпатичный щенок белого окраса.

Водителя иномарки лишили прав. Фото: Светлана Миколайчук

Водитель не стал оказывать помощь пострадавшему. И несчастное животное отвезли в ветеринарный госпиталь добрые люди. И сейчас жители Симферополя собирают деньги на лечение щенка, которому приблизительно три месяца. - У малышки сломан таз, - сообщают волонтеры.

Напоминаем, что в Крыму очень трепетно относятся к животным. Яркий пример - Стив из Ялты, которому смастерили инвалидную коляску, чтобы парализованный пес мог передвигаться по городу.

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ИСТОЧНИК KP.RU