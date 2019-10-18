Пес-инвалид из Ялты возглавил самый необычный приют

В большом доме Татьяны из Ялты живет 13 собак. Все они ухожены, стерилизованы и бодры. Но самая яркая «звездочка» этого собачьего рая – дворняга по кличке «Стив».

СОБАКА-ПАРАЛИТИК СТРОИТ ТЕХ

Звонкое «гав-гав» наполняет просторную комнату до краев, стоит лишь приоткрыть дверь.

Первым к выходу несется небольшой пес, он волочит за собой задние ноги. Дворняга-инвалид, скаля зубы и грозно рыча, занимает пост у дверей.Все остальные 16 собак, которые «прописаны» в комнате, опасливо озираясь, побаиваются приблизиться к двери.

У пса глаза, как у человека. Фото: семейный архив

- «Стив», строит всех! – рассказывает КП-Крым Татьяна. – Пока я не отгоню его, никто из собак не может выйти на улицу. Настоящий боец! Как такого можно усыпить?

Инвалид стал главарем целой стаи собак. Фото: семейный архив

В импровизированный собачий приют, который крымчанка устроила на третьем этаже своего дома, Стив попал год назад.

Пса сбила машина в Севастополе.

Прихожанин-волонтер не дал Стива усыпить. Фото: семейный архив

Добрый человек поднял дворняжку со перебитым позвоночником с обочины и отнес в церковь.

Стива приютили в церкви. Фото: семейный архив

Покалеченное животное стало обживать будку при храме, пока ему искали хозяев через соцсети.

- Как увидели объявление, решили с мужем, что нужно брать, - признается Татьяна. - Привезли в Ялту и подселили в комнату к остальным барбосам.

Стив быстренько освоился и через пару месяцев уже стал верховодить.

ХВОСТАТЫЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

По дому он передвигается на передних лапах, на своих двоих гуляет и во дворе, а вот в люди выходит, вернее выезжает на специальной инвалидной коляске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/738400" frameborder="0"></iframe> Пес-инвалид из Ялты, у которого вместо задних лап колеса, любит Черное море и чаек.Видео: семейный архив! другой источник

Устройство из рамки и двух колес, даже светящийся стоп-сигнал есть!, хозяйка крепит к парализованной части тела дворняги. И «Стив» исправно перебирая передними лапками обретает былую подвижность. Правда со средством передвижения сейчас напряженка.

Зоозащитники прошлись с питомцами по набережной в День Победы. Фото: семейный архив

- Когда вышли на парад 9 Мая, то коляска вся расшаталась и сейчас мы ищем мастера, который ее починит, - продолжает женщина.

Впервые этой весной по набережной Ялты на День Победы 15 человек шли в колонне «Бессмертного полка», держа на поводках своих собак. Так крымские зоозащитники решили напомнить о собаках-воинах, в том числе о 150 овчарках, погибших в бою под Легедзино (см. ниже в справке КП).

В мэрии, правда, не дали добро на такую колону. Но собачники все-таки вышли на набережную, хоть и после главного шествия.

ПРИЮТИЛИ ПСА ВМЕСТЕ С ХОЗЯИНОМ

Татьяна и ее муж подарили дочке на день рождение тойтерьера. Так в доме появилась первая псина. Ничто не предвещало приюта, пока глава семьи не поехал с детьми отдыхать в парк.

- Там к ним подошел бездомный щенок, заглянул в глаза мужу и положил ему голову на колени, - вспоминает Татьяна. – Так в нашем доме появилась «Дана». И пошло-поехало…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/738395" frameborder="0"></iframe> Пес-инвалид из Ялты живет в мини-приюте.Видео: семейный архив! другой источник

Пес «Мишаня» убежал от бомжей, которые держали его взаперти и не кормили. «Арчик» попал к Татьяне после аварии. «Бакса» какой-то злодей ошпарил кипятком. У «Лиски-Алиски» недержание после травмы. Ходит в памперсах.

- Мы ее нашли в лесу. Когда я попала в больницу, она как Хатико не ела и лежала без движения всю неделю, пока меня не было дома, - рассказала крымчанка.

Вся эта орава требует много заботы, внимания и еды. За неделю уходит около 30 кг сухого корма, которые семья Татьяны покупает за свои деньги.

- Нас называют «зоошиза», - говорит Татьяна. – Но у меня все слава Богу. Есть любящая семья, достаток. Стараемся помочь не только животным, но и людям. «Бакса» взяли с улицы вместе с бездомным хозяином. Сережу отмыли, привели в чувство и пристроили в дом престарелых.

СПРАВКА «КП»

30 июля 1941 года бригада «Лейбштандарт Адольф Гитлер» атаковала село Легедзино, Тальновского района Черкасской области, где на заставе служили 500 пограничников. Наши воины дали достойный отпор, но фашистов было больше. Когда закончились патроны с гранатами и погибла большая часть пограничников, в бой вступил кинологический отряд со 150 служебными собаками. Зрелище было страшное: полуголодные овчарки впивались немецким пехотинцам в глотки, а те запрыгивали на броню танков и оттуда поливали псов очередями из автоматов. В бою у Легедзино погибли все пограничники. Часть собак уцелела, но фашисты их расстреляли уже после боя.

Пограничников и их верных друзей похоронили в братской могиле. Сейчас на захоронении установлен памятник героям-пограничникам и их служебным собакам.

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