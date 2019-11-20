ФНС Крыма объяснила «напоминалки» о долгах на булках хлеба
Крымские налоговики рассказали, почему ведомство дало объявление на буханках хлеба.
В пресс-службе УФНС России по Республике Крым объяснили, что это важная социальная информация для жителей региона. И что напоминания о необходимости заплатить налоги можно будет увидеть в кинотеатрах перед началом сеанса, в общественном транспорте и даже в поликлиниках.
- Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 2 декабря, а до 31 декабря необходимо внести платежи по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей, - отметили в ведомстве.
Напоминаем, что в магазинах Крыма и Севастополя появились хлебобулочные изделия на упаковке, которых написано:«Начни новый год без долгов! Уплати земельный и транспортный налоги до 2 декабря 2019 года!».
Новшество сразу же оценили пользователи соцсетей, которых позабавило, что на помощь ФНС Крыма пришли булки хлеба.
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ИСТОЧНИК KP.RU