«Ну, началось»: В Симферополе ветер валит сухие деревья на машины
В Симферополе 21 ноября на городских улицах хозяйничает сильный ветер. В соцсети уже появились фото первых «жертв» ненастья.
Очевидцы сняли ЧП, Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK
На одном из снимков отчетливо видно, что солидных размеров дерево упало сразу на две легковушки.
- Ну, началось. Симферополь, улица Спера, 8, - гласит подпись, сопровождающая эту фотографию.
Нужно отметить: крымские синоптики предупредили, что в Симферополе сегодня и завтра, 22 ноября, ожидается очень сильный северо-восточный ветер до 22-25 м/с.
На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение.
Напоминаем, что летом в центре Симферополя большая ветка упала на ребенка. Несовершеннолетний получил травму.
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ИСТОЧНИК KP.RU