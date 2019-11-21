«Ну, началось»: В Симферополе ветер валит сухие деревья на машины

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-21T13:48:12+03:00

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В Симферополе 21 ноября на городских улицах хозяйничает сильный ветер. В соцсети уже появились фото первых «жертв» ненастья.

Очевидцы сняли ЧП, Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

На одном из снимков отчетливо видно, что солидных размеров дерево упало сразу на две легковушки.

- Ну, началось. Симферополь, улица Спера, 8, - гласит подпись, сопровождающая эту фотографию.

Нужно отметить: крымские синоптики предупредили, что в Симферополе сегодня и завтра, 22 ноября, ожидается очень сильный северо-восточный ветер до 22-25 м/с.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Напоминаем, что летом в центре Симферополя большая ветка упала на ребенка. Несовершеннолетний получил травму.

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ИСТОЧНИК KP.RU