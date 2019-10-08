Кара небесная? Упавшая ветка в центре Симферополя разбила голову ребенку

В центре Симферополя на трехлетнего малыша с дерева упала большая ветка. Окровавленную кроху увезли в больницу на «скорой».

Ребенку вызвали скорую помощь. Фото: ПОДСЛУШАНО СИМФЕРОПОЛЬ/VK

Инцидент попал на видео, и вот уже соцсети гудят:

- Сколько еще этот беспредел будет продолжатся? Куда смотрит администрация города? Получается, что опасно гулять даже по центру Симферополя, а ведь там каждый день тысячи людей проходит, и среди них много деток!

Это не первый громкий случай, когда в Симферополе деревья калечат людей. Весной 2012 года на набережной Салгира ветка тополя упала на студентку Алину Стародубцеву, серьезно повредив ей позвоночник. Девушка до сих пор передвигается в инвалидном кресле и вынуждена проходить дорогостоящие курсы реабилитации.

«Комсомолка» решила разобраться, кто же в ответе за опасные ветки.

СИНЯКИ И ШИШКИ

Как рассказал КП-Крым Сергей Роик, начальник управления административных органов администрации Симферополя, чиновники выезжали на место, где ветка упала на трехлетнего ребенка. Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Желябова.

- Был сильный ветер. Ветка небольшая, но она упала примерно с высоты трех метров, поэтому удар был сильный. Информация в соцсетях о том, что пострадавший получил тяжелую травму головы, не отвечает действительности. В детской клинической больнице нам сказали, что у ребенка просто синяки и шишки. А вот дерево, на котором сломалась ветка, здоровое, нет и намека на сухостой - его обследовали специалисты, - подчеркнул Сергей Роик.

ОБЩЕСТВЕННИКИ МЕШАЮТ УБИРАТЬ ДЕРЕВЬЯ-УБИЙЦЫ?

В горадминистрации заверили, что не могут нести ответственность за случившиеся с малышом.

- Упавшая ветка была зеленой, да и само дерево здоровое. Сотрудники нашего отдела, обследуя зеленые насаждения, в первую очередь обращают внимание на сухостой и деревья, находящиеся в аварийном состоянии. - сообщила КП-Крым Эльвира Евтухова, начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя.

Чиновница посетовала, что плановые санитарные обрезки, снос старых деревьев, которые могут представлять опасность для горожан, неизменно вызывают поток жалоб и возмущений со стороны общественности.

- Второй год мы не можем убрать деревья, которым уже за 50 лет, на бульваре Франко. В итоге одно из них сильный ветер вывернул с корнем. Все потому, что у старых деревьев форма кроны обладает повышенной парусностью, то есть ствол «голый», без веток, а наверху зеленая крона в форме шара, - говорит Эльвира Евтухова. - Когда же мы пытаемся донести до активистов, что такие деревья представляют опасность для людей, а их выпирающие корни на тротуарах создают неудобства для маломобильных групп населения и мамочек с детскими колясками, то слышим в ответ, что от ДТП больше страдает людей. В Симферополе только за последние несколько лет упавшие деревья унесли две человеческих жизни – смертельные случаи произошли на Евпаторийском шоссе и улице Залесской. Все нужно делать вовремя, не дожидаясь трагедии.

ОБРЕЗКУ НУЖНО ДЕЛАТЬ УМЕЮЧИ

У общественников столицы Крыма свое мнение на этот счет.

- Никто не против выкорчевки и обрезки, но нужно делать все квалифицировано и со знанием дела, - говорит КП-Крым Любовь Маркина, агроном-озеленитель, общественник. - А у нас в Симферополе, как все происходит? Приходит «дядя Вася»-дворник, которому платят 12 тысяч рублей, и начинает крошить все деревья без разбору, только ветки и щепки летят. Если у администрации Симферополя нет профессиональных кадров для работы с зелеными насаждениями, то пусть хотя бы не оставляют без присмотра неквалифицированных рабочих, которым доверили обрезку.

Комментарий специалиста

НА ВАС УПАЛО ДЕРЕВО: КАК ОТСУДИТЬ ДЕНЬГИ

Андрей Лютов, руководитель юридической фирмы. Фото: личный архив

Андрей Лютов, руководитель юридической фирмы:

- Первое, что необходимо сделать - вызвать на место ЧП скорую помощь, полицию, спасателей. Они документально зафиксируют все детали инцидента – эти документы пригодятся для привлечения к ответственности виновных. Нужно постараться сделать фото- и видеофиксацию места ЧП. В дальнейшем заказать справку Гидрометцентра России о погоде в этот день.

Чтобы найти виновного, необходимо установить, почему упало дерево (ветка). Если речь идет о том, что оно подлежало вырубке или обрезке (нездоровое, сухое и пр.), тогда можно говорить о ненадлежащем содержании зеленых насаждений. Ответственность несет тот, в чьей собственности находится дерево или кто был уполномочен осуществлять контроль и надлежащее содержание дерева.

Но ответственный за содержание дерева не будет нести ответственность за причиненный вред, если он наступил вследствие непреодолимой силы природы, то есть если «здоровое» дерево или ветка упали от сильного ветра, урагана или другой стихии. В случае спора между потерпевшим и собственником о причине падения дерева (ветки), в рамках судебного дела может быть проведена судебная экспертиза с разрешением вопроса, подлежало ли конкретное дерево вырубке или было абсолютно «здорово».

Аналогичная ситуация - с обвалившейся штукатуркой. Необходимо установить кто собственник и выполнялись ли требования по надлежащему содержанию его имущества. Если не выполнялись, а здание, например, давным-давно требует капитального ремонта, то виновным в причинении вреда будет собственник.

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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Роза Лукьянова:

- Да, деревья периодически нужно обновлять, но ведь на месте спиленного не новый каштан появляется, а автопарковка или вообще жилой комплекс. Все зависит от масштабов.

Никита Кот:

- За каждой веткой не уследишь, а шанс несчастного случая все равно останется. Таков уж наш мир.

Сергей Троицкий:

- Всех вопящих против обрезки нужно заставить под этими деревьями отдыхать, чтобы им на головы падало, а не случайным людям.

Вадим Вахненко:

- Коммунальщиков наказать! Это их работа!

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