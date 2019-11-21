2019-11-21T13:45:08+03:00
Происшествия

Ударивший крымского журналиста торговец будет ждать суда под домашним арестом

Мужчину обвиняют по уголовной статье
Анастасия ЖУКОВА
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Торговцу не понравилось, что его снимают. Скриншот видеоТорговцу не понравилось, что его снимают. Скриншот видео
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Торговца, который ударил журналиста "Евпатория ТВ" (филиал "Крым 24"), посадили под домашний арест.

- Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 29 суток - до 19 января 2020 года, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Евпаторийского городского суда.

Напомним, мужчина ударил оператора "Евпатория ТВ", когда он вместе с коллегой проводил съемки для сюжета о стихийной торговле в городе.

Следственный комитет после проверки возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, соединенного с насилием (ч.3 ст. 144 УК РФ).

Любителя распускать руки задержали, теперь он будет под домашним арестом на время расследования. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

Дело находится на контроле у руководства крымского главка СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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