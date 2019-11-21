2019-11-21T14:47:35+03:00
Общество

В Крыму базу отдыха продают за 161 миллион рублей

Недвижимость расположена в Феодосии
Галина КОВАЛЕНКО
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База отдыха находится в Феодосии.База отдыха находится в Феодосии.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Республике Крым объявили о продаже базы отдыха в восточной части полуострова, в городе Феодосии.

Первоначальная цена туристического комплекса 161 миллионов рублей.

Комплекс для отдыха у моря находится на улице Курортная, дом. 28.

Распорядительная дирекция имущества Крыма на аукцион, кроме всего прочего выставила два нежилых здания, различная мебель, бытовая техника и две буны (поперечные дамбы, защищающие берег от размыва. – От авт.)

Нового владельца базы отдыха определит аукцион, назначенный на 10 декабря.

Напоминаем, что так же в регионе хотят продать за миллиард рублей бывшую государственную дачу Брежнева. Любимое место отдыха Генсека ЦК КПСС выставили на торги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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