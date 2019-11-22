Из-за сильного ветра часть Крыма осталась без света

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-22T12:38:03+03:00

Больше всего пострадали Ленинский, Джанкойский и Симферопольский районы Фото: "КП" Архив

До сих пор приходят сообщения о неполадках

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На электрических сетях Крыма в период действия штормового предупреждения, 21 и 22 ноября, зафиксировали аварии.

Энергетикам приходится работать круглосуточно, чтобы устранить последствия непогоды.

Как рассказали в пресс-службе предприятия «Крымэнерго», пострадали 82 населенных пункта в 18 городских округах и районах республики.

- Последствия непогоды сильнее всего ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также города Керчи. На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения, - уточнили на предприятии.

К утру удалось восстановить работу всех высоковольтных линий.

Сейчас устраняются пять новых повреждений. В работах задействованы 364 человека и 142 единицы техники.

Кстати, в Симферополе коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды.

А в Джанкое сильный ветер снес крышу одной из школ.

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ИСТОЧНИК KP.RU