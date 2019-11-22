Из-за сильного ветра часть Крыма осталась без света
На электрических сетях Крыма в период действия штормового предупреждения, 21 и 22 ноября, зафиксировали аварии.
Энергетикам приходится работать круглосуточно, чтобы устранить последствия непогоды.
Как рассказали в пресс-службе предприятия «Крымэнерго», пострадали 82 населенных пункта в 18 городских округах и районах республики.
- Последствия непогоды сильнее всего ощутили потребители Ленинского, Джанкойского, Сакского и Симферопольского районов, а также города Керчи. На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения, - уточнили на предприятии.
К утру удалось восстановить работу всех высоковольтных линий.
Сейчас устраняются пять новых повреждений. В работах задействованы 364 человека и 142 единицы техники.
Кстати, в Симферополе коммунальщики продолжают устранять последствия непогоды.
А в Джанкое сильный ветер снес крышу одной из школ.
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ИСТОЧНИК KP.RU