Движение между Турцией и Крымом еще не возобновилось

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-22T18:13:11+03:00

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Возобновление грузового сообщения между Крымом и Турцией пока не произошло, сообщили в Южном региональном центре поддержки экспорта, где ранее озвучили информацию о восстановлении паромного сообщения.

- Мы уточнили информацию, сейчас, к сожалению, паромное сообщение еще не возобновилось. К сожалению, окончательное решение пока не принято, идет процесс переговоров, - уточнили КП-Крым в пресс-службе компании.

Ранее директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова заявила, что паромы ходят между крымским портом Керчь и турецким Зонгулдак с периодичностью раз в неделю.

Напомним, паромное сообщение между Севастополем и турецким портом Зонгулдак было организовано в конце октября 2016 года. Из Турции на полуостров доставляли фрукты, бытовую технику и строительные материалы.

В марте 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма.

О возобновлении грузового сообщения с Турцией заговорили в августе 2018 года. Руководители госпредприятия «Крымские морские порты» проводили встречу с турецкими экспедиторами, судовладельцами, на которой обсуждался запуск прямой автопаромной линии Турция-Крым-Турция. Но переговоры не увенчались успехом.

Также стоит заметить, что в украинские времена товарооборот между Турцией и Крымом осуществлялся через евпаторийский грузовой порт. После воссоединения Крыма с Россией товары из Турции попадали на полуостров через Новороссийск, что удорожало их стоимость для конечного потребителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU