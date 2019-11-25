В Крыму под Судаком высадили два гектара сосны

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-25T11:16:45+03:00

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На востоке Республики Крым в Приветненском лесничестве Судакского лесхоза высадили сеянцы крымской сосны.

- В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» было высажено два гектара сеянцев сосны крымской, - сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

В ведомстве отметили, что в общей сложности в рамках проекта «Сохранение лесов» появится 222,1 га лесных насаждении, сейчас же высажено 110,8 га.

Все запланированное выполняется строго по графику и никаких задержек не наблюдается.

Напоминаем, что весной 2019 года крымская сосна популяции Палласа перестала быть краснокнижным растением.

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ИСТОЧНИК KP.RU