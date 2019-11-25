В Крыму порядок будут охранять казаки

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-25T15:12:57+03:00

В региональный реестр народных дружин по Республике Крым входит около 40 казачьих обществ. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В регионе прошло совещание представителей народных дружин с руководством МВД

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В Республике Крыму сотрудники полиции и казаки обсудили нюансы совместной работы по охране общественного порядка и профилактике преступлений.

- На рабочее совещание рассмотрен вопрос об активизации сотрудничества с представителями казачьих общественных объединений, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Речь шла о совместном патрулировании в городах и поселках, проведению мероприятий в формате «Нет наркотикам!» и также профилактики правонарушений на территории Республики Крым.

Всего в региональный реестр народных дружин по Республике Крым входит около 40 казачьих обществ. Казаки помогают полицейским охранять общественный порядок, в розыске пропавших.

- Члены казачьих обществ выступают в качестве понятых, принимая участие в следственных мероприятиях, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU