В Крыму порядок будут охранять казаки
В Республике Крыму сотрудники полиции и казаки обсудили нюансы совместной работы по охране общественного порядка и профилактике преступлений.
- На рабочее совещание рассмотрен вопрос об активизации сотрудничества с представителями казачьих общественных объединений, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Речь шла о совместном патрулировании в городах и поселках, проведению мероприятий в формате «Нет наркотикам!» и также профилактики правонарушений на территории Республики Крым.
Всего в региональный реестр народных дружин по Республике Крым входит около 40 казачьих обществ. Казаки помогают полицейским охранять общественный порядок, в розыске пропавших.
- Члены казачьих обществ выступают в качестве понятых, принимая участие в следственных мероприятиях, - отметили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU