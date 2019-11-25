В Крыму готовы отдать за реставрацию Керченской крепости 120 миллионов рублей
Правительство Республики Крым объявило конкурс на проект и проведение реставрационных работ знаменитого фортификационного комплекса сооружений - Керченской крепости, расположенной на мысе Ак-Бурун.
Первоначальная цена лота: 120,5 миллиона рублей.
В документах идет речь о «разработке научно-проектной документации и выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Керченской крепости XIX век».
Напоминаем, что реставрация стала возможной, лишь после того, как в крепости поработали специалисты по разминированию.
За несколько сезонов саперы-пиротехники на поверхность земли извлекли и обезвредили несколько тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU