В Крыму готовы отдать за реставрацию Керченской крепости 120 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-25T17:54:13+03:00

Крепость в свое время считалась одной из самых укрепленных в мире. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Чиновники хотят привести в порядок комплекс на мысе мыс Ак-Бурун

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Правительство Республики Крым объявило конкурс на проект и проведение реставрационных работ знаменитого фортификационного комплекса сооружений - Керченской крепости, расположенной на мысе Ак-Бурун.

Первоначальная цена лота: 120,5 миллиона рублей.

В документах идет речь о «разработке научно-проектной документации и выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Керченской крепости XIX век».

Напоминаем, что реставрация стала возможной, лишь после того, как в крепости поработали специалисты по разминированию.

За несколько сезонов саперы-пиротехники на поверхность земли извлекли и обезвредили несколько тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU