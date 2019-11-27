Погода в Крыму на 27 ноября: дожди и тепло до +13
27 ноября, в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди. В силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с., - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +8…+10°.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные. Ветер ночью юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
В Керчи облачно. Временами дождь. Ветер днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
В эти выходные синоптики обещают дождь со снегом.
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ИСТОЧНИК KP.RU