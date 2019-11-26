Погода ухудшится уже сегодня: В Крым идут сильные дожди и снег

В ближайшие дни для всех гостей и жителей Крыма вводится единый «дресс-код»: зонтики в комплекте с плащами и куртками. Всех нарушителей ждет наказание - сырая обувь, к которой прилагается шмыгающий нос и прочие прелести простуды.

Вот-вот в наши южные края нагрянет холодное и мокрое ненастье.

- В ближайшие трое суток на полуострове неустойчивая погода: ожидаются кратковременные дожди, - рассказала КП-Крым Раиса Степанова, начальник отдела отдел метеопрогнозов Крымского гидрометцентра.

Осадки начнутся уже сегодня, 26 ноября, ближе к вечеру.

«Мокрой» будет и среда 27 ноября. Причем синоптики не исключают, что на полуостров обрушатся обильные осадки. Так заявляет о своем визите в наши края Средиземноморский циклон.

В темное время суток столбик термометра покажет +3…8 градусов, а днем +7…12. Затем ночью станет еще прохладнее - на 2 градуса.

- 28 и 29 ноября вероятны осадки в виде дождя, - отметил синоптик.

На улице будет не тепло и не холодно. Ветер северо-западный, умеренный, местами до 15 м/c.

Осадки пройдут над всем полуостровом, но где-то чуть покапает, а где-то будет лить, как из ведра.

30 ноября на полуостров нагрянет Атлантический циклон, который принесет осадки и юго-западный ветер. Ночью +3..8, днем + 7..12.

В Крыму всегда рады снегу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- В первый день зимы - 1 декабря - похолодает и возможен дождь со снегом, - отмечает синоптик. - Температура ночью понизится до нуля. Днем столбик термометра не поднимется выше +5.

Напоминаем, что на полуострове, как манну небесную ждут дождя. Сухая осень негативно сказалась на посевах озимых зерновых, неважно себя чувствуют и сады.

Вдобавок пересохли водохранилища, которые снабжают города и поселки Крымского полуострова водой.

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