2019-11-29T10:42:07+03:00
Общество

В Симферополе начал ржаветь арт-объект «Время Крыма»

Кованая карта украсила центр города в начале ноября [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Арт-объект установили в центре Севастополя.Арт-объект установили в центре Севастополя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В симферопольском парке имени Тренева арт-объект «Время Крыма», установленный в День народного единства, как только брызнул первый дождик, начал терять первоначальный вид.

Карта выглядит весьма неприглядно. Фото: соцсети

Карта выглядит весьма неприглядно. Фото: соцсети

- Кованая карта ржавеет, - подметили пользователи соцсетей. - Здесь было много желающих сделать селфи, но когда пошли дожди, то на арт-объект без слез не взглянуть. Если дело пойдет так дальше, то карта скоро станет анти-украшением столицы РК.

Сразу после установки коррозии не было. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Сразу после установки коррозии не было.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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