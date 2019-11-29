В Симферополе начал ржаветь арт-объект «Время Крыма»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-29T10:42:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В симферопольском парке имени Тренева арт-объект «Время Крыма», установленный в День народного единства, как только брызнул первый дождик, начал терять первоначальный вид.

Карта выглядит весьма неприглядно. Фото: соцсети

- Кованая карта ржавеет, - подметили пользователи соцсетей. - Здесь было много желающих сделать селфи, но когда пошли дожди, то на арт-объект без слез не взглянуть. Если дело пойдет так дальше, то карта скоро станет анти-украшением столицы РК.

Сразу после установки коррозии не было.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU