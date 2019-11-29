В Симферополе начал ржаветь арт-объект «Время Крыма»
В симферопольском парке имени Тренева арт-объект «Время Крыма», установленный в День народного единства, как только брызнул первый дождик, начал терять первоначальный вид.
Карта выглядит весьма неприглядно. Фото: соцсети
- Кованая карта ржавеет, - подметили пользователи соцсетей. - Здесь было много желающих сделать селфи, но когда пошли дожди, то на арт-объект без слез не взглянуть. Если дело пойдет так дальше, то карта скоро станет анти-украшением столицы РК.
Сразу после установки коррозии не было.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU