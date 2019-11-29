2019-11-29T13:12:15+03:00
Происшествия

Выжившему после отравления пятилетнему мальчику стало лучше

Его перевели из реанимации в обычное терапевтическое отделение
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Пятилетний мальчик, выживший после отравления неизвестным веществом в своей квартире, чувствует себя лучше. Если раньше его состояние было стабильно тяжелым, то теперь медики оценивают его как средней тяжести.

Напомним, его вместе с мамой и старшей сестрой госпитализировали 24 ноября после того, как всем внезапно стало плохо. Его младший брат (10 месяцев) не дожил до приезда врачей, а 8-летняя сестренка скончалась в реанимации.

Несколько дней выживший ребенок был в медикаментозном сне на аппарате искусственного дыхания. К пятнице, 29 ноября, ему стало легче. Малыш дышал сам и общался с врачами.

- Ребенок переведен из реанимации ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная клиническая больница» в терапевтическое отделение ГБУЗ РК «Симферопольская городская детская клиническая больница» для дальнейшего обследования и наблюдения, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава РК.

Мама тоже идет на поправку, ее уже выписали из больницы домой.

Причины трагедии выясняет Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Пока криминалисты не выявили причину, по которой женщина и ее трое детей отравились, будучи у себя дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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