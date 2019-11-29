Крымчанку, отравившуюся вместе с детьми неизвестным веществом, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-29T10:50:03+03:00

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Женщину, которая вместе с тремя детьми отравилась в своей квартире неизвестным веществом, выписали из больницы.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, Ирина и ее трое малышей сидели дома, как вдруг все почувствовали недомогание. Мама вызвала "скорую", но 10-месячный сын не дожил до приезда врачей. Медики забрали женщину и двоих малышей, но старшая дочь (8 лет) скончалась в больнице, а мама и ее 5-летний сын оказались в реанимации.

Лечение проходили в разных медучреждениях: малыша госпитализировали в республиканскую детскую инфекционную больницу и погрузили в медикаментозную кому, а мать - в симферопольскую городскую больницу №7.

- Маму уже выписали, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Минздрава РК. - Ребенок пока в реанимации, в тяжелом состоянии, но его уже сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Дышит мальчик сам, общается с врачами.

После гибели двоих детей Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Город полнится слухами, основные версии - яд от тараканов или угарный газ. Но следователи пока не подтверждают ни одну из них и ждут результатов экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU