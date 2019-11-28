2019-11-28T11:59:13+03:00
Происшествия

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившейся мамы и ее 5-летнего сына

Пострадавшие проходят лечение в разных больницах
Галина КОВАЛЕНКО
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Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажного дома.Трагедия произошла в одной из квартир многоэтажного дома.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе врачи продолжают бороться за жизнь женщины и ее 5-летнего сына, которые в собственной квартире отравились неизвестным веществом.

- Пока все без изменений, - сообщили КП-Крым в пресс-службе в министерстве здравоохранения РК. – Ребенок находится в реанимационном отделении детской инфекционной больницы. Состояние малыша стабильно тяжелое и он находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких.

Женщина проходит лечение в городской больнице №7 в терапевтическом отделении. Состояние здоровья - удовлетворительное.

КП-Крым сообщала, что многодетная мама вместе с тремя детьми отравилась неизвестным веществом в жилой квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ларионова, симферополя.

Когда приехала «Скорая», то самый младший ребенок, которому нет и года, уже умер.

Старшая 8 лет дочь скончалась через полтора часа в реанимации детской «инфекционки».

Трагедия настолько потрясла жителей многоэтажки, что они, опасаясь задохнуться, держат открытыми форточки.

Пока еще неизвестно, что послужило причиной ЧП. Нет и даты похорон умерших детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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