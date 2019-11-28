В Минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившейся мамы и ее 5-летнего сына
В Симферополе врачи продолжают бороться за жизнь женщины и ее 5-летнего сына, которые в собственной квартире отравились неизвестным веществом.
- Пока все без изменений, - сообщили КП-Крым в пресс-службе в министерстве здравоохранения РК. – Ребенок находится в реанимационном отделении детской инфекционной больницы. Состояние малыша стабильно тяжелое и он находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких.
Женщина проходит лечение в городской больнице №7 в терапевтическом отделении. Состояние здоровья - удовлетворительное.
КП-Крым сообщала, что многодетная мама вместе с тремя детьми отравилась неизвестным веществом в жилой квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома на улице Ларионова, симферополя.
Когда приехала «Скорая», то самый младший ребенок, которому нет и года, уже умер.
Старшая 8 лет дочь скончалась через полтора часа в реанимации детской «инфекционки».
Трагедия настолько потрясла жителей многоэтажки, что они, опасаясь задохнуться, держат открытыми форточки.
Пока еще неизвестно, что послужило причиной ЧП. Нет и даты похорон умерших детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU