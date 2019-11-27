В симферопольской многоэтажке травили тараканов за несколько дней до гибели детей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-27T17:06:40+03:00

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В Симферополе среди горожан появилось несколько версий, почему в многоэтажном доме погибли двое детей, а их мама с еще одним малышом попала в реанимацию.

Соседи многодетной семьи предположили, что причина трагедии – яд, который используют для борьбы с насекомыми. По их словам на первом этаже, в магазине, который находится под квартирой, где погибли дети, совсем недавно проводили обработку от тараканов.

Помещение обработали от насекомых.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Да, мы действительно боролись с тараканами, но было неделю тому назад, 16 ноября, - сообщила КП-Крым сотрудница гастронома.

Молодая женщина отметила, что в первую очередь от отравы должны были пострадать сотрудники магазина, которые приводили в порядок помещение после обработки. Но никто из них не жалуется на плохое самочувствие. Значит все обвинения и претензии безосновательны.

24 ноября, в воскресенье, двое детей (8 лет и 10 месяцев) погибли от отравления неизвестным химическим веществом в своей квартире на улице Ларионова в Симферополе.

Многодетная мама и еще один 5-летний ребенок попали в реанимацию. Состояние женщины - удовлетворительное, а вот малыш находится в искусственной коме.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU