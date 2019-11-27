Родные погибших в Симферополе детей рассказали о дате похорон
В симферопольской многоэтажке насмерть отравились две детей.
- Пока мы сами точно не знаем, когда будут похороны. Нам сказали, что примерно месяц будет идти расследование, судебно-медицинская экспертиза, - сообщил КП-Крым Александр Борисович, дедушка отравившихся детей.
Мужчина не может сдержать слез, когда вспоминает о трагедии.
24 ноября двое детей (8 лет и 10 месяцев) погибли от отравления неизвестным химическим веществом в своей квартире.
Их мама и еще один 5-летний ребенок попали в реанимационное отделение больницы. Состояние женщины - удовлетворительное, а вот малыш находится в искусственной коме.
По одной из версий многодетная семья отравилась угарным газом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.
Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU