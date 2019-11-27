Родные погибших в Симферополе детей рассказали о дате похорон

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-27T16:37:26+03:00

Александр Борисович очень любит своих внуков. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В симферопольской многоэтажке насмерть отравились две детей.

- Пока мы сами точно не знаем, когда будут похороны. Нам сказали, что примерно месяц будет идти расследование, судебно-медицинская экспертиза, - сообщил КП-Крым Александр Борисович, дедушка отравившихся детей.

Мужчина не может сдержать слез, когда вспоминает о трагедии.

24 ноября двое детей (8 лет и 10 месяцев) погибли от отравления неизвестным химическим веществом в своей квартире.

Их мама и еще один 5-летний ребенок попали в реанимационное отделение больницы. Состояние женщины - удовлетворительное, а вот малыш находится в искусственной коме.

По одной из версий многодетная семья отравилась угарным газом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.

Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU