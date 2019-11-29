Депутат о задержании шпионки в Севастополе: "Для всех, кто продает Родину, найдем место в тюрьме"

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-29T14:56:16+03:00

Вице-спикер крымского парламента уверен, что наши спецслужбы способны найти любого. кто работает на другое государство

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Вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс уверен, что у шпионов, работающих на Украину или любое другое государство, нет на полуострове ни шанса благодаря слаженной работе российских спецслужб.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, стало известно о задержании жительницы Севастополя, которая собирала и передавала секретные данные Главному управлению разведки Минобороны Украины. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "государственная измена", она находится под арестом.

- Любое государство проводит разведку, пытается узнать секреты других государств, это старо, как мир. Другое дело, что, к сожалению, еще есть такие люди, которые продают себя за 30 серебренников. Но наши спецслужбы вовремя этих людей выявляют, - отметил Ефим Фикс в комментарии КП-Крым. - Сотрудники госбезопасности достойно выполняют свои задачи, возложенные на них государством и президентом России. И спецслужбы украины должны знать, что их потуги в поиске продажных людишек, которые ради каких-то корыстных целей готовы продать и Родину, и мать, ни к чему не приведут. Наши спецслужбы все равно найдут их и перекроют этот канал поставки информации.

Депутат крымского парламента подчеркнул, что он, как и все крымчане, гордится нашими спецслужбами и уверен, что безопасность государства надежно обеспечена.

- Шпионов ловят и будут ловить, пока последнего не выловят! Пусть все, кто пытается какие-то секреты выудить, знают, что кара неминуема, - подчеркнул Ефим Фикс. - Место в тюрьме найдем, даже камеру с видом на море обеспечим. Правда, до моря будет далеко, километров сто-двести.

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ИСТОЧНИК KP.RU