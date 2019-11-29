2019-11-29T18:38:32+03:00
Общество

Укусившего преподавателя студента восстановили в керченском ВУЗе

Инцидент произошел в морском технологическом университете
Галина КОВАЛЕНКО
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У студента-заочника порвалась куртка. Фото: Артем Беркус/VKУ студента-заочника порвалась куртка. Фото: Артем Беркус/VK
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Керченского студента заочного отделения КГМТУ после конфликта в вузе отчислили, а потом восстановили.

Такое решение принял Керченский транспортный прокурор.

- По обращению студента проведена проверка законности его отчисления из учебного заведения, - сообщает Крымское информационное агентство.

Выяснилось, что приказом и.о. ректора университета к нему применили дисциплинарное взыскание в виде отчисления в связи с конфликтом, возникшим между ним и сотрудниками образовательного учреждения.

Отчисляя первокурсника руководство ВУЗа допустило ряд нарушений, поэтому Керченский транспортный прокурором и опротестовал приказ об отчислении.

Напоминаем, что инцидент случился прямо в стенах деканата Керченского государственного морского технологического университета в середине октября этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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