Укусившего преподавателя студента восстановили в керченском ВУЗе
Керченского студента заочного отделения КГМТУ после конфликта в вузе отчислили, а потом восстановили.
Такое решение принял Керченский транспортный прокурор.
- По обращению студента проведена проверка законности его отчисления из учебного заведения, - сообщает Крымское информационное агентство.
Выяснилось, что приказом и.о. ректора университета к нему применили дисциплинарное взыскание в виде отчисления в связи с конфликтом, возникшим между ним и сотрудниками образовательного учреждения.
Отчисляя первокурсника руководство ВУЗа допустило ряд нарушений, поэтому Керченский транспортный прокурором и опротестовал приказ об отчислении.
Напоминаем, что инцидент случился прямо в стенах деканата Керченского государственного морского технологического университета в середине октября этого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU