2019-12-04T15:02:00+03:00
Общество

В центре Симферополя снимают новенький асфальт

На улице Александра Невского вновь затеяли ремонт проезжей части [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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На улице идут дорожные работы. Фото: Черный список Симферополь/VKНа улице идут дорожные работы. Фото: Черный список Симферополь/VK
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В центре столице региона снимают дорожное покрытие, которое совсем недавно уложили.

- Не успели положить новый асфальт на улице Александра Невского, как начали переделывать, - пост, который появился в соцсети, проиллюстрирован фотографиями с места события.

Пользователи соцсетей начали активно делиться мнениями в комментариях, оценивать работу чиновников Симферополя и даже приводить «цитаты» великих исторических персонажей: «Плиточку в самом начале улицы снимают, отвозят на Толстого и там укладывают, а снятую там везут к Главпочтамту. Круговорот плитки в Симферополе!»; «Не «переделываем», а бюджет к концу года «доосваиваем»; «Дождь, мороз, снег - самое время для дорожных работ»; «То была тренировка, а сейчас уже точно нормально сделают»; «Кто с асфальтом к нам придет, тот в яме и погибнет» А. Невский»; «Старинная русская забава!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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