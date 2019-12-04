«Хорошо же, как в Крыму!»: Шнур сравнил отдых в Альпах и на полуострове

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-04T16:16:02+03:00

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Скандально известный певец Сергей Шнуров разместил в своем Instagram небольшой стих. Очередное творение, как ни странно, не содержит ненормативной лексики:

«В Альпах оказался в среду.

Почему, я не пойму,

Отдыхать сюда не едут?

Хорошо же, как в Крыму!

В чем причина, кто виною?

Ведь и путь сюда недолог.

Только мэр Лужков с женою,

Ходят, бродят между елок»

Пользователи соцсети делятся мнениями в комментариях: «Ух ты, моднючий какой! И такая панорама за спиной! Просто общий восторг, сплошной позитив от созерцания облика г-на Шнурова!»; «Серега завяжи шнурки и язык спрячь, очень переживаю за твое здоровье»; «Крым, как Альпы?! Перегнул палку Серега, ох, и перегнул!».

Напоминаем, что певец знает об отдыхе на полуострове не понаслышке. Шнур неоднократно приезжал в Крым, в том числе он выступал на фестивале «Золотая Балка» в Севастополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU