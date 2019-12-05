Очередной руководитель «Крым-Фармации» попал под следствие за разбазаривание

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-05T13:09:45+03:00

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Очередной руководитель ГУП РК «Крым-Фармация» находится под следствием за разбазаривание имущества и превышение должностных полномочий.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин.

- Не повезло предприятию, там уже шестой руководитель, - отметил Акшатин. - Прежний привлечен к ответственности за разбазаривание имущества на огромную сумму и превышение власти и служебных полномочий.

Глава антикоррупционного комитета напомнил, что в 2018 году руководитель «Крым-Фармация» была задержана при получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Сейчас в ее отношении вынесен приговор со штрафом в размере 4 миллиона рублей.

- На ее место приходит новый руководитель, который на сегодняшний момент имеет аж два уголовных дела, и опять силами комитета, - подчеркнул Акшатин. - Буквально в течение года все происходит, ну не везет предприятию. Надеюсь, что повезет сейчас.

Напомним, по данным республиканского главка Следственного комитета в ноябре и декабре 2017 года руководство ГУП РК «Крым-Фармация» заключило договоры с двумя фирмами на поставку фармацевтической продукции. Не рассчитавшись по долгам до апреля 2018 года, госпредприятие задолжало коммерсантам около 25 миллионов рублей.

За расчет по долгам директор ГУП РК «Крым-Фармация» Ирина Бахлина потребовала передать ей взятку в размере 5% от суммы. В момент получения взятки в 400 тысяч рублей Бахлина была задержана в одном из кафе Симферополя. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафу в размере 4 миллионов рублей. Кроме того, на 5 лет она лишена право занимать управленческие должности.

После Бахлиной на посту директора главного поставщика медпрепаратов в Крыму сменилось четверо – Вячеслав Каташов, Алексей Еременко, Юлия Елистратова, Наталья Романова. Некоторые не продержались в должности и месяца.

С октября предприятие возглавляет Тарас Чеславский. С момента перехода «Крым-Фармации» в республиканскую собственность он стал десятым руководителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU