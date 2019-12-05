На Украине освобожден задержанный «Единорос» из Севастополя
Член политсовета севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый, которого задержали в Херсонской области, освобожден.
- Родственники Кучерявого сообщили мне, что его отпустили, - рассказал КП-Крым Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в Севастополе. - По их словам, он сейчас на свободе, но пока находится на Украине.
Омбудсмен не располагает информацией о том, идет ли речь о подписке о невыезде или же СБУ вовсе прекратило следствие.
Михаил Развожаев, врио Губернатора Севастополя прокомментировал инцидент с Игорем Кучерявым так:
- Конечно, когда человек попадает в беду, то мы сделать все, чтобы помочь ему.
Он отметил, что пока нет достоверной информации о цели поездки Кучерявого на Украину, но если подтвердится версия о том, что он отправился за биометрическим загранпаспортом, то такой поворот можно будет назвать назвать весьма неприглядным и печальным.
- Будучи гражданином Российской Федерации и членом партии «Единая Россия» получать документы другого государства - это, наверное, не очень корректно и этично.
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ИСТОЧНИК KP.RU