В Севастополе нашествие медуз

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-08T12:09:22+03:00

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К Балаклавскую бухту морским течением принесло сотни тысяч медуз.

Море похоже на студень. Фото: кадр видео

- Черное море превратилось в настоящий холодец, - делятся впечатлениями пользователи соцсетей.

Но особых неудобств нашествие медуз не доставляет: купальный сезон уже давно завершен, а моржей, то есть любителей поплавать в ледяной воде, не так уж и много в Севастополе. Да и водные процедуры они принимают в более чистых, чем Балаклавская бухта, местах.

К тому же аурелии или ушастые медузы, заполонившие Балаклавскую бухту, совершено неопасны для детей и взрослых – прикосновение с ними, по ощущениям можно сравнить с ожогом крапивы. Ученые говорят, что нет ничего обычного - такое нашествие за год происходит несколько раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU