В Симферополя и двух прилегающих районах 9 декабря отключат воду

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-08T16:47:18+03:00

Вода пропадет на весь день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В понедельник, 9 декабря, в отдельных районах Симферополе и его окрестностях временно пересохнут водопроводные краны. Так же в понедельник ожидается масштабное отключение электричества, которое затронет 46 улиц и переулков в столице региона.

- Перебои с водоснабжением возникнут из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по улице Генерала Васильева, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Где не будет воды с 7.00 до 24.00:

села: Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Тополи, Приятное Свидание, Левадки, Новониколаевка, Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное - 1, 3, 5

пгт. Грэсовский

садовые товарищества: «Дзержинец», «Энергетик», «Домостроитель», «Садовод», «Дачник», «Юбилейный», «Родничок», «Ивушка», «Союз», «Изумруд»

районы Симферополя - Новоромановка, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, Л. Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Юго-Западная промзона, Жигулина Роща, Ракетная, Москольцо, Ж/Д вокзал, центр города, улица Севастопольская и прилегающие улицы – от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

Перебои с водоснабжением возможны:

в районе улиц Кечкеметской, Дмитрия Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина; «7-ая гор. Больница, «Залесская», «Г. Сталинграда», «Красная Горка» и пгт. Аграрное

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ИСТОЧНИК KP.RU