В Симферополе 9 декабря отключат электричество на 46 улицах
9 декабря, в Симферополе ожидается масштабное отключение электричества, которое затронет почти пять десятков улиц и переулков. В городе пропадет не только свет, но и в отдельных районах пересохнут водопроводные краны. Понедельник таки! Крымские энергетики говорят, что временные неудобства жители столицы региона испытают из-за ремонта электрооборудования. Света не будет целый день: с 9 утра до 5 вечера.
Где в Симферополе отключат электричество:
ул. Альпинистов, 3-23, 25-39 (нечет);
ул. Москалева, 14-38 (чет), 19/1;
ул. Западная, 1а, 3-9 (нечет), 8-12 (чет);
ул. Строителей, 30/6-36/9 (чет);
ул. Генова, 1-4, 6, 8;
пер. Крутой, 2-28 (чет);
ул. Бородина, 6, 19-41 (нечет);
ул. Скалистая, 47-78;
проезд Скалистый, 40-68 (чет), 39-63 (нечет);
ул. Острякова, 12-34а (чет), 7-25а (нечет);
ул. Пригородная, 46-78 (чет), 45-67 (нечет)
ул. Александра Невского, 31/16, 38, 42;
ул. Павленко, 2-16 (чет);
ул. Павленко/ул. А.Невского,16/31;
ул. Аю-Даг, 5-57 (нечет);
ул. Елли, 2-16 (чет), 1-13(нечет);
ул. Пехлеванлар, 2-6 (чет);
ул. Кунешли, 1-61;
ул. Учан-Су, 2-34 (чет), 1-55 (нечет);
ул. Баар, 2-22 (чет),1-29 (нечет);
ул. Акъ-Каъя, 1-5, 15-33, 39-51(нечет), 2-32(чет);
ул. Бахтлы, 2-16 (чет), 1-25 (нечет);
ул. Хвойная, 1-5;
ул. Янтарная, 6;
ул. Кипарисная, 3;
ул. Сосновая, 8, 12, 15а, 20, 1-17(нечет);
ул. Целинная, 2-20(чет), 26, 32,1-37(нечет);
ул. Центральная, 4-16(чет),1-19(нечет);
ул. Чумацкая, 12, 9-13(нечет);
ул. Вишневая, 22-28(чет), 13, 23;
ул. Подторная, 1а;
ул. Борчокракская, 11;
ул. Амет-Хан Султана, 1-21(нечет);
ул. Кемаль Якуб, 2-22(чет),1-19(нечет);
ул. Сахарова, 1-14;
ул. Инам, 16-28(чет),13-33(нечет);
ул. Грибная, 22-34;
ул. Аюдуль Тейфук, 2-16(чет),1-11(нечет);
ул. Звездная, 2-12(чет), 1-15(нечет);
ул. Миндальная, 1-18; ул. Пихтовая, 2-18/32(чет), 1-17(нечет);
ул. Айдын, 15;
ул. Объездная, 2, 3;
ул. Степная, 2-38(чет), 1-35(нечет);
ул. Заводская (Ново-Николаевка), 2-34(чет), 1-31(нечет);
пер. Заводской, 1;
ул. Залесская, 1-17
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ИСТОЧНИК KP.RU