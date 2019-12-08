В Севастополе 9 декабря частично отключат электричество

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-08T18:32:14+03:00

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"

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9 декабря, в Севастополе, который видимо решил не отставать от столицы РК, планируется довольно масштабное отключение электроэнергии.

Где в Севастополе не будет света:

с 8.00 до 17.00

поселок Сахарная Головка: ул. Винницкая 1-36; ул. Добровольского 1-18; ул. космонавта Пацаева 1-42, 51; ул. космонавта Волкова 1-41, 56-58, 64, 47, 59; ул. Глазкова 18-б,14-16; ул. Овощная 20, 26, 44-46, 7-а, 19-а, 27-а, 21-23; ул. Нечаева 1-38; ул. Глазкова 1-14; ул. Удотова 1-40; ул. Петровского 1-42; ул. Соколова 1-26, 31-34, 37, 42, 43

проспект Октябрьской Революции,22/3, 22/10,22/6,26, 22/9, 52, 52-А(подъезды 19,20,21); пер. Крепостной ,2,3,5-7; пр. Матросский,18-А,2-30; ул. Нефедова,2-32; ул. Партизанская,9-11,16; ул. Сенявина,5; ул. Частника,2-6,12-20,21-А,1-5,7-27; ул. Щербака,2-10,14-16,1,5, ул.Новороссийская, 2

с 9.00 до 14.00

село Верхне-Садовое: ул. Титова,2; ул. Севастопольская,40-52; ул. Одинцова,2-12,16-24,1-19; ул. Фильченкова,3-27; ул. Паршина,16,29-В,17-33; пер. Мирный,2-10

с 10.00 до 14.00

село Андреевка: ул. Верхняя,30-36,43-а,23-25,29,37-43,49-51; ул. Морская,6-Б,13; ул. Усадебная,18-А,20-А,22-26,34,21-А,21,25,29

с 10.00 до 12.00

село Гончарное: ул. Варнаутская,2-12,1-5,9-17; ул. Гранитная,2-36,1-31; ул. Концевая,2-10,5-а,5-а,1-5,11; ул. Мягкого,8-12,14,18-22,1-11;

ул. Раздольная,2-А,2-В,4,20-24; ул. Кичигина 5-23; ул. Конноармейская,2-18,1-21; ул. Новоселов,2-4,8,18,5-А,3-11,15,21; ул. Росистая,2-10,1-23;

ул. Приозерная,2-4,8,1-3; ул.Орлиновская,2,8-10,16,20-22,26,1-3,11-13,21-25

с 11.00 до 17. 00

пер. Ясный,2-12,1-7; ул. Разъездная,2-А,4-А,6-А,8-А,10-А,12-А,1-3,11; ул. Ясная,2-18,21/1,1-19

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ИСТОЧНИК KP.RU