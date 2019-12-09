Домушники вынесли из квартиры в Грэсовском шкатулку с золотом и 2 миллиона рублей
В Симферополе продолжают орудовать воры-домушники. В этот раз преступники побывали в поселке городского типа Грэсовский. Они наведались в одну из квартир многоэтажки на улице Яблочкова в послеобеденное время.
Домушники подобрали ключ к замку входной двери и спокойно зашли в квартиру. В качестве трофеев унесли 2 миллиона рублей, шкатулку с золотыми сережками и цепочками. Забрали и две шубы: из норки за 100 тысяч рублей и мутона за 50 тысяч.
Воров не удалось задержать по горячим следам, хотя на место и выезжал кинолог с собакой, а свидетелей опросили целую уйму.
Сегодня крымские правоохранители возбудили по факту кражи уголовное дело. Ведется следствие.
Напоминаем, что ранее особняк крымского перевозчика ограбили на 27 миллионов рублей, а из дома семьи футболиста пропало ценностей на 5 миллионов рублей
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU