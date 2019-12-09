2019-12-09T15:22:10+03:00
Происшествия

Домушники вынесли из квартиры в Грэсовском шкатулку с золотом и 2 миллиона рублей

Также воры прихватили две дорогие шубы
Галина КОВАЛЕНКО
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Воры украли из квартиры ценные вещи.Воры украли из квартиры ценные вещи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Симферополе продолжают орудовать воры-домушники. В этот раз преступники побывали в поселке городского типа Грэсовский. Они наведались в одну из квартир многоэтажки на улице Яблочкова в послеобеденное время.

Домушники подобрали ключ к замку входной двери и спокойно зашли в квартиру. В качестве трофеев унесли 2 миллиона рублей, шкатулку с золотыми сережками и цепочками. Забрали и две шубы: из норки за 100 тысяч рублей и мутона за 50 тысяч.

Воров не удалось задержать по горячим следам, хотя на место и выезжал кинолог с собакой, а свидетелей опросили целую уйму.

Сегодня крымские правоохранители возбудили по факту кражи уголовное дело. Ведется следствие.

Напоминаем, что ранее особняк крымского перевозчика ограбили на 27 миллионов рублей, а из дома семьи футболиста пропало ценностей на 5 миллионов рублей

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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