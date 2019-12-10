В крымских городах и селах ужесточат правила вырубки деревьев
Чиновников муниципалитетов РК обязали более внимательно относится к выдаче разрешений на спиливание сосен и дубов.
Правительство Республики Крым решило внести корректировки в регламент о порубке зеленых насаждений, которые растут на землях населенных пунктов региона.
На заседании Совета министров РК, во вторник 10 декабря, глав муниципалитетов обязали до 20 декабря этого года внесение необходимые корректировки в административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги, связанной с выдачей разрешений на право вырубки зеленых насаждений в населенных пунктов региона.
Такое заявление сделал Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов.
Напоминаем, что в Симферополе разгорелся скандал из-за того, что на улице Ракетной спилили деревья. Заведено уголовное дело.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU