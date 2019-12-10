2019-12-10T13:21:49+03:00
Общество

В крымских городах и селах ужесточат правила вырубки деревьев

В муниципалитетах изменят правила выдачи разрешений на снос зеленых насаждений
Галина КОВАЛЕНКО
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В городах и селах все деревья должны быть на строгом учете.В городах и селах все деревья должны быть на строгом учете.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Чиновников муниципалитетов РК обязали более внимательно относится к выдаче разрешений на спиливание сосен и дубов.

Правительство Республики Крым решило внести корректировки в регламент о порубке зеленых насаждений, которые растут на землях населенных пунктов региона.

На заседании Совета министров РК, во вторник 10 декабря, глав муниципалитетов обязали до 20 декабря этого года внесение необходимые корректировки в административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги, связанной с выдачей разрешений на право вырубки зеленых насаждений в населенных пунктов региона.

Такое заявление сделал Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов.

Напоминаем, что в Симферополе разгорелся скандал из-за того, что на улице Ракетной спилили деревья. Заведено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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