Поезда на Крым создадут турпоток, если цена будет дешевле самолета

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-11T15:36:49+03:00

Купе по 4 тысячи и СВ по 10 тысяч брать не выгодно

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Железнодорожное сообщение с Крымом сделает курорты полуострова доступнее для жителей городов по пути следования составов. Из Москвы и Санкт-Петербурга улететь дешевле, чем доехать на поезде.

Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

- По оценке туроператоров железнодорожная перевозка будет ценна и важна, если стоимость билета будет сопоставима с аваиперевозками, - отметила Ломидзе. - На данный момент железнодорожные билеты продаются по 4 тысячи за купе и 10-12 тысяч рублей СВ, и поезда ходят только из Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам руководителя отраслевого объединения, пассажирский поток будет генерироваться не столько из городов отправления, откуда дешевле долететь, сколько из городов по пути следования поезда, где прямого авиасообщения с Крымом нет.

- Если летом цена на поезд будет сопоставима с ценой перелета, возможно железнодорожное сообщение окажется не настолько эффективным, как мы прогнозировали в начале, - подчеркнула Ломидзе. - Цена тут играет ключевое значение.

Напомним, пассажиры уже раскупили большую часть билетов на поезда по Крымскому мосту, поскольку они оказались в несколько раз дешевле, чем билеты на самолет до Крыма.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» намерен использовать динамичесое ценообразование - повышать стоимость при росте спроса на перевозки. До конца года открыты пока только два маршрута: Симферополь-Москва и Севастополь-Санкт-Петербург.

Всего по Крымскому мосту в перспективе будет курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 направлениям. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в Крым можно будет уехать из Кисловодска, Мурманска, Екатеринбурга. Также планируется запустить поезда из указанных городов до Феодосии иЕвпатории.

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ИСТОЧНИК KP.RU