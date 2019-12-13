В Севастополе снова начали дарить сомнительные подарки к Новому году

СЕГОДНЯ 17:42 2019-12-13T18:06:34+03:00

Сладости не всем пришлись по вкусу. Фото: Елена Голубева

Изменить размер текста: A A

В районных управлениях социальной защиты Севастополя снова выдают сладкие подарки для детей-сирот, инвалидов и детей из многодетных семей.

- Мы были вынуждены временно прекратить выдачу подарков, после сообщений о якобы некачественных кондитерских изделиях. В результате проверок документации и содержимого подарков установлено, что по качеству и весу все соответствует условию контракта, - сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Севастополя.

По словам чиновников, сегодня выдача подарков возобновлена, родителей просят приходить за гостинцами в районные управления социальной защиты.

Ранее КП-Крым сообщала, что в Севастополе разгорается скандал из-за того, что чиновники закупили для детей слишком дешевые сладости, которые, как утверждали общественники, оказались не съедобными.

Возмущение дошло до правительства и детям перестала дарить сладости.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU