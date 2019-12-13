В Севастополе снова начали дарить сомнительные подарки к Новому году
В районных управлениях социальной защиты Севастополя снова выдают сладкие подарки для детей-сирот, инвалидов и детей из многодетных семей.
- Мы были вынуждены временно прекратить выдачу подарков, после сообщений о якобы некачественных кондитерских изделиях. В результате проверок документации и содержимого подарков установлено, что по качеству и весу все соответствует условию контракта, - сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Севастополя.
По словам чиновников, сегодня выдача подарков возобновлена, родителей просят приходить за гостинцами в районные управления социальной защиты.
Ранее КП-Крым сообщала, что в Севастополе разгорается скандал из-за того, что чиновники закупили для детей слишком дешевые сладости, которые, как утверждали общественники, оказались не съедобными.
Возмущение дошло до правительства и детям перестала дарить сладости.
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ИСТОЧНИК KP.RU