2019-12-13T18:06:34+03:00
Общество

В Севастополе снова начали дарить сомнительные подарки к Новому году

Раздачу сладостей временно приостановили из-за скандала
Галина КОВАЛЕНКО
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Сладости не всем пришлись по вкусу. Фото: Елена ГолубеваСладости не всем пришлись по вкусу. Фото: Елена Голубева
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В районных управлениях социальной защиты Севастополя снова выдают сладкие подарки для детей-сирот, инвалидов и детей из многодетных семей.

- Мы были вынуждены временно прекратить выдачу подарков, после сообщений о якобы некачественных кондитерских изделиях. В результате проверок документации и содержимого подарков установлено, что по качеству и весу все соответствует условию контракта, - сообщили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты населения Севастополя.

По словам чиновников, сегодня выдача подарков возобновлена, родителей просят приходить за гостинцами в районные управления социальной защиты.

Ранее КП-Крым сообщала, что в Севастополе разгорается скандал из-за того, что чиновники закупили для детей слишком дешевые сладости, которые, как утверждали общественники, оказались не съедобными.

Возмущение дошло до правительства и детям перестала дарить сладости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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