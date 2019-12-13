Дело о нападении на журналиста "Крым 24" направили в суд
Прокуратура направила в суд дело о нападении мотоциклиста на журналиста "Крым 24" Николая Уварова в центре Симферополя.
Напомним, драка произошла 18 октября примерно в 20:30. Мужчина ехал на мотоцикле в пешеходной зоне улицы Карла Маркса. Как утверждает журналист, байкер чуть не сбил дедушку с внуком. Корреспондент сделал мотоциклисту замечание.
Любитель двухколесного транспорта отреагировал агрессивно и полез в драку. В итоге журналист получил травмы средней степени тяжести.
После того, как история получила огласку в СМИ, Следком возбудил уголовное дело по статье п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU