2019-12-13T18:47:59+03:00
Происшествия

Дело о нападении на журналиста "Крым 24" направили в суд

Байкеру, который ударил корреспондента, грозит до пяти лет тюрьмы
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура направила в суд дело о нападении мотоциклиста на журналиста "Крым 24" Николая Уварова в центре Симферополя.

Напомним, драка произошла 18 октября примерно в 20:30. Мужчина ехал на мотоцикле в пешеходной зоне улицы Карла Маркса. Как утверждает журналист, байкер чуть не сбил дедушку с внуком. Корреспондент сделал мотоциклисту замечание.

Любитель двухколесного транспорта отреагировал агрессивно и полез в драку. В итоге журналист получил травмы средней степени тяжести.

После того, как история получила огласку в СМИ, Следком возбудил уголовное дело по статье п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью). Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Дело о нападении на журналиста "Крым 24" направили в суд
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