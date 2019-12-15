Фото-факт: Крымский мост засиял разноцветными огнями

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-15T14:07:54+03:00

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Идет подготовка к запуску железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

После открытия мост так сверкать будет каждую ночь. Фото: Крымский мост/VK

В соцсети появились очень красивые фото Крымского моста.

- Пока вы спали, я примерил на себя будущую подсветку, - такой пост появился на странице Крымского моста.- После открытия каждую ночь так сверкать буду!

Напоминаем, что крымские силачи готовятся установить к честь прихода первого поезда «Москва - Симферополь» рекорд России. Атлеты займутся буксировкой 800-тонного состава.

На железнодорожном вокзале Симферополя пройдет торжество, посвященное прибытию первого поезда Москва-Симферополь. Установление рекорда России по буксировке железнодорожного состава станет «гвоздем» программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU