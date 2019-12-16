«Едем в туман, а водитель смотрит Instagram»: Пассажиры автобуса Керчь-Джанкой сняли на видео ловкого шофера
В одном из пабликов Крыма появилось видео, снятое пассажирами автобуса. Действия незамысловатого клипа происходит в кабине водителя. Главный герой одной рукой крутит баранку, а другой держит мобильный телефон, где в соцсети просматривает новости и картинки.
Быстренько так, зырк на экран, потом на дорогу и обратно на гаджет. Парень даже успевал дворники регулировать, чтобы привести в порядок лобовое стекло, изрядно забрызганное грязью.
Едем в туман, а водитель сидит в Instagram : Пассажиры рейсового автобуса Керчь-Джанкой сняли видео.Видео: Крым Актуально Новости Крыма/VK
- Вот так мы ехали в туман на рейсовом автобусе Керчь-Джанкой, а водитель просто сидел в Instagram, - сопровождает ролик подпись.
Пользователи активно делятся мнениями в комментариях, высказывая совершено противоположные точки зрения: «А потом аварии случаются. Ужас!»; «Ну, а что, красавчик! Значить уверен в себе, в своих навыках и профессионализме»; «Почему снимали?! Нужно было сразу в полицию звонить. Забыли о ДТП возле Армянска, где пять трупов за один раз!?».
Кстати, за экстремальное вождение водителю грозит лишь штраф за пользование во время движения машины телефоном. Да и накажут мужчину на полторы тысячи рублей лишь в том случае, если свидетели предоставят в ГИБДД подробную информация, где и когда произошло нарушение.
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ИСТОЧНИК KP.RU