Троллейбусы поедут по улице Невского в Симферополе на новогодние каникулы
Троллейбусы по улице Александра Невского начнут курсировать не раньше, чем через две недели, рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя.
- Подрядчик, который занимается ремонтом на улице Невского, обещает закончить установку всей инфраструктуры для троллейбусов к концу года. Сейчас он монтирует контактную сеть и устанавливает для нее новые опоры, - рассказали в пресс-службе.
Как только подрядчик закончит все работы, движение троллейбусов возобновят.
Ремонтные работы в городе идут полным ходом. Как ранее писала КП-Крым, на набережной Салгира укладывают старую плитку, чтобы люди не ходили по грязи.
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ИСТОЧНИК KP.RU