Троллейбусы поедут по улице Невского в Симферополе на новогодние каникулы

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-18T15:28:26+03:00

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Троллейбусы по улице Александра Невского начнут курсировать не раньше, чем через две недели, рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации Симферополя.

- Подрядчик, который занимается ремонтом на улице Невского, обещает закончить установку всей инфраструктуры для троллейбусов к концу года. Сейчас он монтирует контактную сеть и устанавливает для нее новые опоры, - рассказали в пресс-службе.

Как только подрядчик закончит все работы, движение троллейбусов возобновят.

Ремонтные работы в городе идут полным ходом. Как ранее писала КП-Крым, на набережной Салгира укладывают старую плитку, чтобы люди не ходили по грязи.

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ИСТОЧНИК KP.RU