2019-12-23T12:35:41+03:00
Происшествия

Погиб на месте: под Симферополем водитель врезался в бетонный столб

Мужчина не справился с управлением
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по РКФото: Пресс-служба МЧС по РК
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Под Симферополем водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина умер на месте от полученных травм, передает пресс-служба МЧС по Крыму.

Рано утром в субботу в МЧС сообщили о ДТП в селе Доброе Симферопольского района. На место отправили спасателей, полицию и медиков.

- Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» не справился с управлением и врезался в опору. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Нашим специалистам пришлось с помощью гидравлического инструмента извлекать погибшего, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, ранее КП-Крым писала, что в Симферополе на улице Титова в котлован на дороге упал автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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