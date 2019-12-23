Погиб на месте: под Симферополем водитель врезался в бетонный столб
Под Симферополем водитель легковушки не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина умер на месте от полученных травм, передает пресс-служба МЧС по Крыму.
Рано утром в субботу в МЧС сообщили о ДТП в селе Доброе Симферопольского района. На место отправили спасателей, полицию и медиков.
- Водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2111» не справился с управлением и врезался в опору. К сожалению, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Нашим специалистам пришлось с помощью гидравлического инструмента извлекать погибшего, - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, ранее КП-Крым писала, что в Симферополе на улице Титова в котлован на дороге упал автомобиль.
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ИСТОЧНИК KP.RU