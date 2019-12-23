Представлен рейтинг медицинских организаций в Крыму

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-23T17:14:15+03:00

Его утвердил общественный совет при Минздраве РК

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Общественный совет при Минздраве Крыма утвердил рейтинг медицинских организаций по результатам независимой оценки качества в 2019 году.

Оценка качества условий оказания услуг проводилась как в государственных клиниках, так и в частных.

В ТОП-5 списка вошли четыре государственных учреждения, два из которых делят второе место, и две частные клиники.

С полным рейтингом медицинских учреждений можно ознакомиться здесь.

Ранее, напомни, КП-Крым сообщала, что сдачу медицинского центра имени Семашко под Симферополем перенесли с конца этого года, на июль следующего.

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ИСТОЧНИК KP.RU