2019-12-23T17:14:15+03:00
Общество

Представлен рейтинг медицинских организаций в Крыму

Его утвердил общественный совет при Минздраве РК
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Минздрава РКФото: Пресс-служба Минздрава РК
Изменить размер текста:

Общественный совет при Минздраве Крыма утвердил рейтинг медицинских организаций по результатам независимой оценки качества в 2019 году.

Оценка качества условий оказания услуг проводилась как в государственных клиниках, так и в частных.

В ТОП-5 списка вошли четыре государственных учреждения, два из которых делят второе место, и две частные клиники.

С полным рейтингом медицинских учреждений можно ознакомиться здесь.

Ранее, напомни, КП-Крым сообщала, что сдачу медицинского центра имени Семашко под Симферополем перенесли с конца этого года, на июль следующего.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перевозчик опубликовал видео, как поезд "Таврия" отправляется в Севастополь
Представлен рейтинг медицинских организаций в Крыму
Стало известно, какая погода ждет крымчан в предновогоднюю неделю
Кот Мостик проверил железную дорогу через Керченский пролив
Аксенов соскучился по романтике поездов дальнего следования
Крымстат посчитал, во сколько обойдется новогодний стол
Поезд из Санкт-Петербурга в Крым уже отправился
Путину доложили о готовности Крымского моста к запуску грузовых поездов
Один погиб, трое пострадали: Два ДТП в Белогорском районе
Путина попросили включить в ФЦП электрификацию крымской железной дороги
В Симферополе 11-летний мальчик убежал от пенсионера, который предлагал ему секс
Миллион артефактов: На стройке Крымского моста нашли скелет древнего кита и античную усадьбу
Симферопольцам вернули маршрут №9 «7 горбольница - Аэрофлотский»
Погиб на месте: под Симферополем водитель врезался в бетонный столб
Аксенов назначил Волченко на должность министра курортов и туризма Крыма
Крымчанка отправится в колонию за кражу денег и более 300 овец
Любовь не только к инженерии: ВИК объединяет сердца
Крымский мост: В одном видеоролике показали 4 года возведения железнодорожной части
Владимир Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту
Пожары и ДТП в Крыму унесли жизни 6 человек
Браконьер из Севастополя отработает 200 часов за то, что ловил рыбу сетями