В следующие два дня Крым накроют ливни

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-24T17:56:05+03:00

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Ливни и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона вечером и до конца суток 24 декабря, 25 и 26 декабря в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, – рассказали в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сегодня по данным крымского гидрометцентра на полуострове тепло, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +15.

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ИСТОЧНИК KP.RU