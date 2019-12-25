Ростуризм планирует запустить в Крым еще 7 железнодорожных направлений
Ростуризм работает над запуском в Крым еще семь железнодорожных маршрутов. Об этом журналистам рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
- Железнодорожное движение по Крымскому мосту - это еще один приятный и комфортный способ добраться до всеми любимого Крыма. Мы сейчас вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных направлений из разных городов России, - рассказала Догузова.
Сегодня из Санкт-Петербурга в Севастополь приехал первый поезд, проехавший по железной дороге на Крымском мосту.
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ИСТОЧНИК KP.RU