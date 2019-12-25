Ростуризм планирует запустить в Крым еще 7 железнодорожных направлений

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-25T18:08:24+03:00

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Ростуризм работает над запуском в Крым еще семь железнодорожных маршрутов. Об этом журналистам рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Железнодорожное движение по Крымскому мосту - это еще один приятный и комфортный способ добраться до всеми любимого Крыма. Мы сейчас вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных направлений из разных городов России, - рассказала Догузова.

Сегодня из Санкт-Петербурга в Севастополь приехал первый поезд, проехавший по железной дороге на Крымском мосту.

КП-Крым писала, как жители города-героя встречали пассажиров. Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU