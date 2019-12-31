Стало известно, где в Крыму нужно искать снег для новогоднего отдыха

СЕГОДНЯ 11:39 2019-12-31T14:20:28+03:00

На Ай-Петри хорошо встречать новый день и Новый год. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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На Крымском полуострове по-настоящему, с катанием на санках и лыжах, провести новогодние праздники можно на Ай-Петри. На склонах и плато горы лежит слой снега, поэтому туда можно добраться на автомобилях, «обутых» в зимнюю резину.

Уже известно, что в первый день 2020 года, 1 января, на полуострове будет хозяйничать холодный атмосферный фронт.

- В новогоднюю ночь ожидается дождь, переходящий в снег; днем осадки в виде мокрого снега, снега, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. В горах и на Южном берегу Крыма ветер синоптики обещают сильный до 20 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU