Стало известно, где в Крыму нужно искать снег для новогоднего отдыха
На Крымском полуострове по-настоящему, с катанием на санках и лыжах, провести новогодние праздники можно на Ай-Петри. На склонах и плато горы лежит слой снега, поэтому туда можно добраться на автомобилях, «обутых» в зимнюю резину.
Уже известно, что в первый день 2020 года, 1 января, на полуострове будет хозяйничать холодный атмосферный фронт.
- В новогоднюю ночь ожидается дождь, переходящий в снег; днем осадки в виде мокрого снега, снега, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер. В горах и на Южном берегу Крыма ветер синоптики обещают сильный до 20 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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